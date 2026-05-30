Два кавказских заповедника вошли в топ по посещаемости

Кавказский и Дагестанский заповедники стали самыми посещаемыми в России с начала года, войдя в топ-5 самых посещаемых особых охраняемых природных территорий в России.

Российские туристы по достоинству оценили заповедники Северного Кавказа, назвав лучшими два из них, расположенные в Карачаево-Черкесии и Дагестане: они вошли в пятерку самых посещаемых особых природных территорий по итогам первых шести месяцев этого года, а абсолютным лидером стал Кавказский заповедник, сообщили в Росзаповедцентре Минприроды РФ.

"Первое место по посещаемости за 6 месяцев 2026 года - у Кавказского заповедника (Краснодарский край, Адыгея и Карачаево-Черкесия) - его гостями стали 280 тыс человек. Пик по числу туристов пришелся на март, когда заповедную территорию выбрало для отдыха более 80 тыс человек"

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В первой половине года россияне стабильно выбирали для своих поездок заповедные локаций в разных регионах России, лучшими среди которых назвали Ялтинский горно-лесной заповедник в Крыму (118 тыс), карельский заповедник "Кивач" (78 тыс) и подмосковный Приокско-Террасный заповедник (40 тыс), передает портал "Это Кавказ".

Пятым в рейтинге стал Дагестанский заповедник, который с целью познавательного отдыха выбрали более 30 тыс человек, говорится в сообщении.

Напомним, Кавказский заповедник - крупнейшая и старейшая особо охраняемая природная территория на Северном Кавказе, а также второй по величине горно-лесной заповедник Европы.