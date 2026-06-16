Летом 2027 года турецкий Стамбул станет центральной площадкой для проведения 49-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО и развития международной культурной дипломатии.

Турция примет 49-ю сессию Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Стамбуле в 2027 году. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Турции.

Данное решение было единогласно принято на 48-й сессии организации в южнокорейском городе Пусане. Само мероприятие планируется провести с 27 июня по 7 июля.

Главная цель предстоящего события заключается во вкладе в международное сотрудничество по защите общего достояния человечества. Председательство в комитете, которое возьмет на себя посол Мустафа Юрдакул, укрепит авторитет государства.

Сессия также станет важной возможностью для презентации богатого природного и исторического наследия страны. На сегодняшний день в список ЮНЕСКО включены 22 турецких объекта.

Отметим, что Комитет всемирного наследия является главным органом, принимающим решения о регистрации новых памятников и оценивающим их сохранность, а в его полномочия дополнительно входит работа с перечнем находящихся под угрозой локаций и распоряжение средствами профильного фонда.