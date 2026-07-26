Мировая нефть продолжает дешеветь

Сегодня цена на нефть Brent на бирже снижалась до уровня ниже $87. С прошлой сессии нефть подешевела на 2%.

Нефть продолжает терять в цене на торгах во вторник 28 июля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE к 06:02 мск торговался по $86,4 за баррель, что ниже уровня предыдущего закрытия на 2,22%. Затем падение цен замедлилось до $86,66. Отметим, что 28 июля цены на Brent впервые с 20 июля опустились ниже $87.

Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели сегодня на 1,22% – до $81,60 за баррель.