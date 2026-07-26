Джалали: хуситы сами решат, поддерживать Иран или нет

Подключатся ли йеменские хуситы к конфликту США, Израиля и Ирана, или нет, решать им. Посол Ирана отметил, что хуситы независимы.

Посол Ирана в Москве Казем Джалали рассказал, что решение о том, присоединяться ли к конфликту с США или нет, йеменское хуситы из "Ансар Аллах" будут решать самостоятельно, пишет ТАСС.

"Для нас важно, что Йемен и "Ансар Аллах" независимы, и они сами примут необходимые решения в соответствующее время"

– Казем Джалали

Отметим, что ранее хуситы заявляли, что могут поддержать Исламскую Республику в конфликте, если повысится градус эскалации, если к агрессии США и Израиля присоединятся "сторонние военные альянсы", если Иран будет атакован из акватории Красного моря.