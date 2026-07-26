Переговоры США и Ирана проходят в дружественной обстановке – Трамп

Переговоров США и Иране не было бы, если бы американская сторона не возобновила удары, считает Трамп. Сейчас же диалог идет в дружественной обстановке.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном происходит "в очень дружественной обстановке".

Прежде всего Трамп, выступая агитационном мероприятии в Мичигане в преддверии выборов в Конгресс США, подчеркнул, что никаких переговоров бы не было, если бы Штаты не возобновили удары по Исламской Республике.

"Однако, если бы мы не действовали жестко, переговоров бы не было. <…> Сейчас у них идут переговоры в очень дружественной обстановке"

– Дональд Трамп

Он добавил, что Тегеран нельзя подкупить, только победить, и американцы "зададут" Ирану.

"Подкупить их нельзя. Вы должны победить их. И мы зададим им. Посмотрим, чем это кончится"

– Дональд Трамп

По словам главы Белого дома, иранская сторона просит его скорее снять морскую блокаду.

Также в своей речи Трамп указал на то, что США не допустят, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие.