Переговоры США и Ирана проходят в дружественной обстановке – Трамп

Президент США Дональд Трамп сообщил, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном происходит "в очень дружественной обстановке".
Прежде всего Трамп, выступая агитационном мероприятии в Мичигане в преддверии выборов в Конгресс США, подчеркнул, что никаких переговоров бы не было, если бы Штаты не возобновили удары по Исламской Республике.
"Однако, если бы мы не действовали жестко, переговоров бы не было. <…> Сейчас у них идут переговоры в очень дружественной обстановке"
– Дональд Трамп
Он добавил, что Тегеран нельзя подкупить, только победить, и американцы "зададут" Ирану.
"Подкупить их нельзя. Вы должны победить их. И мы зададим им. Посмотрим, чем это кончится"
– Дональд Трамп
По словам главы Белого дома, иранская сторона просит его скорее снять морскую блокаду.
Также в своей речи Трамп указал на то, что США не допустят, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие.