Вестник Кавказа

США обновили санкционный список против России

США обновили санкционный список против России
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Власти США внесли ряд изменений в список санкций против России. Из него удален ряд позиций, что, однако, не означает отмены рестрикций.

"Черный список" против России обновлен Вашингтоном, он опубликован управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

Изменения касаются российских компаний, которые действуют в таких отраслях, как информационные технологии, промышленность и оборонное машиностроение.

В американском Минфине уточнили, что внесенные изменения носили технический характер: были удалены повторявшиеся записи, также обновлена информация, потерявшая актуальность. Речи о снятии санкций не идет.

Например, в число удаленных из-за дублирования записей попали Центр судоремонта "Звездочка", чиновник Владимир Устинов, Арзамасский приборостроительный завод имени П. И. Пландина.

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