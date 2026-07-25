Saab поставит на Ближний Восток разведывательные самолеты на $1 млрд

Разведывательные самолеты GlobalEye поставит на Ближний Востоке компания Saab. Стоимость контракта составляет свыше $1 млрд.
Шведская компания Saab в рамках контракта с неназванной страной Ближнего Востока поставит разведывательные самолеты GlobalEye. Сумма контракта составляет чуть более $1 млрд.
Самолеты должны поступить заказчику к 2030 году. Дополнительная информация о поставках не разглашается.
Отметим, что 5 самолетов GlobalEye эксплуатируют ВВС ОАЭ. Интерес к проекту также проявляет Саудовская Аравия.
Контракт на поставку летательных аппаратов может быть связан с эскалацией на Ближнем Востоке и ударами Ирана по базам США в странах Персидского залива.