В Иране допустили расширение географии конфликта с США

Армия Ирана может применить новые стратегии ведения боевых действий с США. В Исламской Республике пояснили, что сделают это в случае продолжения конфликта.

Иран может расширить географию конфликта с Соединенными Штатами. Об этом заявил 26 июля официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия.

Он подчеркнул, что такой сценарий возможен, если США захотят продолжить боевые действия.

"Если американцы снова поведутся на ложь сионистов или пойдут по их пути и настоят на продолжении войны, в особенности воздушных атак, география (конфликта – ред.) станет еще больше, чем ранее"

– Мохаммад Акраминия

Он также акцентировал внимание на том, что в этом случае Иран также применит новые стратегии ведения боевых действий.

"Более того, мы применим новые ранее предусмотренные нами стратегии, которые решительно повлияют на ход и итоги войны"

– представитель иранской армии