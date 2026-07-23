В Грузии произошло масштабное отключение электроэнергии

Масштабное отключение электроэнергии в Грузии, ставшее вторым за последние два дня, полностью обесточило крупные города и парализовало движение поездов и метро.

​В Грузии произошел второй за два дня масштабный блэкаут, оставивший без электроснабжения все крупные города страны. Об этом сообщила Государственная электросистема.

​В результате аварии в Тбилиси остановилось метро и отключились светофоры, а на остальной территории прекратили движение поезда и возникли перебои с водоснабжением. Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC) приступила к расследованию причин инцидента.

​Авария зафиксирована в энергетической системе страны 24 июля около 00:10, что привело к сбоям в электрических и телекоммуникационных сетях. Специалисты продолжают устанавливать точные обстоятельства отключения и предоставят информацию после завершения проверки.

​"Восстановление электроснабжения по всей стране продолжается поэтапно. На данный момент подача электроэнергии частично восстановлена в Тбилиси — в районах Дидубе, Ваке, Мтацминда и Крцаниси. Также электроснабжение восстановлено в части Кутаиси, Чиатуры, Сачхере, Они и Амбролаури"

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