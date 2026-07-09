В составе поезда Баку-Тбилиси появятся новые вагоны

В ближайшее время состав пассажирского поезда Баку-Тбилиси-Баку будут введенные новые вагоны – это связано с повышенным спросом на этом направлении, сообщили "Азербайджанские железные дороги".

Повышенный спрос на железнодорожные пассажирские перевозки по маршруту Баку-Тбилиси-Баку мотивировал перевозчиков Азербайджана и Грузии вновь провести ряд технических и операционных работ для ввода в эксплуатацию в составе новых дополнительных вагонов, сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Пассажирский состав с увеличенным числом вагонов выйдет на маршрут уже в ближайшие дни - компания регулярно анализирует продажи билетов, заполняемость вагонов и пассажиропоток на данном направлении и своевременно вносит необходимые коррективы по расширению состава поездов и увеличению количества мест для пассажиров, поведали в АЖД, передает Report.

В ходе этой работы анализируются техническая готовность сторон, время на прохождение пограничных и таможенных процедур, корректируется график движения, просчитываются возможности станций и требования к безопасности движения, пояснили в компании.

Именно поэтому увеличение числа пассажирских мест проводится поэтапно, с учетом необходимых согласований с грузинской стороной, добавили в пресс-службе перевозчика.

Напомним, ранее мы писали о том, что 10 июля АЖД увеличила вместимость пассажирских поездов на международном направлении между Баку и Тбилиси почти на 60%, со 178 до 282, за счет включения в составы трех дополнительных спальных вагонов. Также их пассажирам стали доступны бюджетные тарифы - билеты на дополнительные вагоны класса standard+ поступили в продажу 7 июля.