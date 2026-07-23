Вестник Кавказа

В Грузии заявили о соблюдении санкционного режима ЕС

В Грузии заявили о соблюдении санкционного режима ЕС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В дипведомстве Грузии заявили о соблюдении всех решений Брюсселя относительно санкционного режима против третьих стран. В МИД подчеркнули, что в стране не зафиксировано случаев обхода рестрикций.

В МИД Грузии заявили о выполнении Тбилиси в полном объеме режима рестрикций ЕС. В дипведомстве отметили, что в стране не выявлено ни одного случая обхода санкций. Это является признаком высокой эффективности государственных институтов, подчеркнули в МИД. 

"Сотрудничество с ЕС в этом направлении основано на принципах прозрачности и открытости. Эффективную работу государственных институтов Грузии подтверждает и то обстоятельство, что по сей день на территории Грузии не было зафиксировано ни одного факта обхода санкций Евросоюза"

– МИД Грузии 

Отметим, что в СМИ периодически появляются публикации о Грузии как важном звене реэкспорта автомобилей из ЕС. В частности, сообщалось о многократно росте поставок автомобилей из Грузии в Иран в этом году.

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