США ввели новые санкции против ХАМАС

В Госдепе сообщили о новых санкциях в отношении ХАМАС и "Братьев-мусульман" (запрещено в РФ). В ведомстве отметили, что продолжат борьбу с ними.

Соединенные Штаты расширили санкции против радикальной группировки ХАМАС и движения "Братья-мусульмане" (запрещено в РФ). Об этом сказано в заявлении, распространенном Госдепартаментом.

"Соединенные Штаты стремятся к ликвидации всей финансовой инфраструктуры, подпитывающей ХАМАС и Братьев-мусульман"

– Госдеп

Согласно информации, в санкционные списки включен ряд физических и юридических лиц. В частности, под ограничения попал один из представителей руководства египетского подразделения "Братьев-мусульман", который проживает в Великобритании, а также трое физических и юридических лиц, находящихся в других странах.

Напомним, в начале этого года США признали террористическими организациями подразделения "Братьев-мусульман" в Египте, Иордании и Ливане.