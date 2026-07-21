Россия готова содействовать урегулированию в зоне Персидского залива – Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о готовности Москвы оказать содействие сторонам в деэскалации ситуации в зоне Персидского залива.

Российская сторона готова помочь сторонам конфликта в зоне Персидского залива урегулировать его политико-дипломатическими средствами, такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства сообщении она констатировала нарастание эскалации напряженности в этом регионе.

"Противоборствующие стороны продолжают обмениваться ударами, в результате которых наносится масштабный ущерб гражданской инфраструктуре Ирана и арабских государств. Возросли риски остановки судоходства в Ормузском проливе и Красном море"

– Мария Захарова

Кроме того, добавила дипломат, в результате возникают новые сложности для усилий посредников по возобновлению американо-иранских переговоров.

По словам официального представителя МИД РФ, Москва призывает всех участников конфликта придерживаться ответственного подхода и проявить выдержку, не совершать шаги, которые могли повлиять на расширение географии.

Она подчеркнула, что дальнейшее усугубление ситуации грозит критическими последствиями для энергетической и продовольственной безопасности всего мира.

"Последовательно выступаем за решение имеющихся разногласий в данном стратегически важном регионе мира политико-дипломатическими средствами при учете интересов всех региональных государств. Россия готова оказать необходимое содействие в достижении этой цели"

– Мария Захарова