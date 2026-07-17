Турпоток в КЧР за полгода вырос на 14%

За первые шесть месяцев текущего года туристический поток в Карачаево-Черкесию стал больше на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Карачаево-Черкесию за шесть месяцев 2026 года посетили свыше 1,7 млн туристов, сообщила пресс-служба правительства региона.

Уточняется, что это на 14% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

"Курорты Карачаево-Черкесии приняли более 1,7 млн туристов в первой половине 2026 года, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года"

– пресс-служба правительства КЧР

Как рассказали в правительстве, туристы особо активно посещают местные курорты Домбай, Теберда и Архыз.

Также особо востребован комплекс отдыха "Медовые водопады".

Уточняется, что до конца года КЧР планирует принять более 2,5 млн гостей.