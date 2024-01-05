Плющенко поможет Азербайджану развивать фигурное катание

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко будет не только организовывать ледовые шоу в Азербайджане, но и помогать стране в развитии фигурного катания, а за ее команду будет выступать его сын.

Легендарный российский фигурист Евгений Плющенко, олимпийский чемпион в этом виде спорта, заявил, что планирует всемерно содействовать развитию фигурного катания в Азербайджане.

Начало этому положило его знакомство с основателем Sea Breeze Эмином Агаларовым – оно началось несколько лет назад с организации ледовых шоу в Азербайджане. Чуть позже коллеги обсудили перспективы развития в стране фигурного катания, сообщает АЗЕРТАДЖ.

"Во время одной из наших бесед Эмин сказал, что хочет построить в Sea Breeze ледовые арены и предложил мне заниматься с детьми, помогая развитию фигурного катания. Я с удовольствием согласился. Я готов помогать вашей дружеской стране и способствовать дружбе между нашими странами - Россией и Азербайджаном. Спорт не имеет границ, спорт должен только объединять"

- Евгений Плющенко

Плющенко также сообщил, что с этого сезона Азербайджан на международных соревнованиях будет представлять его сын Александр - его выступление уже включено в программу международных стартов и этапов Гран-при в Турции и в Грузии. У сына хорошие перспективы в сборной Азербайджана, подчеркнул фигурист.