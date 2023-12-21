Фигурное катание: где и когда появилось, как стало олимпийским видом

Фигурное катание - самый популярный зимний олимпийский вид спорта. В программу Олимпийских игр оно было включено еще в 1908 году. В какой стране появилось фигурное катание, как оно стало олимпийским видом и кем были самые первые чемпионы - рассказываем в этом материале.

Этот вид спорта стал одним из первых, где могли участвовать женщины, и оставался единственной дисциплиной на Олимпиаде с женской категорией до 1936 года.

Где появилось фигурное катание?

На коньках люди катались задолго до того, как появилась такая дисциплина как фигурное катание. Еще в III тыс. до н.э. жители территории современных Скандинавии и России благодаря конькам из кости преодолевали огромные расстояния за кратчайшее время. К XIV веку голландцы придумали коньки с заостренными стальными лезвиями, обеспечивавшими большую скорость и контроль скольжения. В XVII веке король Англии Карл II некоторое время провел в изгнании в Голландии, а вернувшись в Великобританию, он популяризировал катание на коньках. К XVIII веку катание на коньках стало настолько популярным, что начала зарождаться новая спортивная дисциплина - фигурное катание.

Почему фигурное катание так называется

Фигурное катание так называется, поскольку атлеты на коньках должны исполнять обязательные элементы - буквально фигуры на льду. Фигуры на коньках были обязательным условием вступления в первый клуб фигурного катания, открытый в Эдинбурге (Шотландия) в 1740-х годах: любой претендент на членство должен был исполнить круг на каждой ноге, а затем по очереди перепрыгнуть сначала через одну, потому через две, а затем через три шляпы, разложенных на льду.

Инструкция по катанию на коньках

В 1772 году англичанин Роберт Джонс, офицер королевской артиллерии в Британской армии, написал первый в мире учебник по фигурному катанию под названием ”Трактат о катании на коньках”. В своей книге он объясняет базовые техники катания на коньках, основные фигуры, которые уже на то время исполнялись фигуристами, а также определяет фигурное катание как форму искусства. Кроме того, Джонс описывает фигурное катание как досуг, доступный не только для мужчин, но и для женщин, хотя на то время фигурным катанием, крайне формализованным (мужчины катались на коньках во фраках и цилиндрах), занимались в основном мужчинам.

Человек, который придумал фигурное катание

Придумал фигурное катание Джексон Хейнс, фигурист из Нью-Йорка. Все дело в том, что накануне Гражданской войны (1861-1865) Америку охватил бум фигурного катания, и произошло это по нескольким причинам:

этот вид отдыха был единственным возможным для смешанных компаний (мужчин и женщин);

коньки стали доступнее благодаря техническим инновациями, в частности, возможности крепления лезвия к ботинкам;

в 1858 году в Нью-Йорке открылся Центральный парк, а пруд в нем ежедневно собирал до 30 тыс. любителей покататься на льду.

Тем не менее сам стиль катания оставался чрезвычайно формальным, ”английским”, как его называли в то время: на соревнованиях фигуристы исполняли фигуры, которые им называл комментатор. Ноги спортсмены должны были держать прямо, руки поднимать было запрещено.

Хейнс был танцором. Он первым начал практиковать исполнение балетных движений, прыжков и вращений на льду под музыку. Но американская публика не восприняла его всерьез, в отличие от европейской. Хейнсу удалось восхитить Швецию, Норвегию, Австрию и Россию, навсегда изменив фигурное катание и отношение к нему.

Первые звезды фигурного катания

В 1882 году ученики Хейнса из Венского клуба провели первый Турнир по фигурному катанию, на котором норвежец Аксель Паульсен представил публике новый прыжок в полтора оборота, который вошел в историю фигурного катания под названием ”аксель”. В начале XX века фигурное катание прославил Ульрих Сальхов, фигурист из Швеции, который с 1901 по 1911 годы одержал победу в десяти мировых первенствах по фигурному катанию (в том числе и в Санкт-Петербурге в 1903 году). Он первым исполнил прыжок, который сегодня носит его имя: сальхов

Женщины в фигурном катании

Чемпионаты и турниры по фигурному катанию проводились исключительно среди мужчин до того, как Медж Сайерс из Великобритании на лондонском Чемпионате 1902 года не завоевала серебряную медаль, уступив Сальхову. Основанный в 1892 году Международный союз конькобежцев после 1902 года запретил женщинам соревноваться наравне с мужчинами, хотя до этого запрета не существовало. Участие женщин в турнирах было ограничено ненадолго: уже 1906 году был проведен Мировой чемпионат по фигурному катанию среди женщин, а в 1908 году - среди пар.

Фигурное катание как олимпийский вид спорта

Олимпийский дебют фигурного катания состоялся в 1908 году на Лондонской летней Олимпиаде. Тогда лучшим среди мужчин-одиночников стал Ульрих Сальхов, а в дисциплине ”специальные фигуры” - россиянин Николай Панин-Коломенкин. Лучшей среди женщин оказалась Медж Сайерс, она также завоевала золото и в парном катании вместе со своим мужем.

Фигурное катание еще раз было представлено в летних Олимпийских играх 1920 года, которые прошли в бельгийском Антверпене, после чего данный вид спорта был перенесен в программу зимних Олимпийских игр.

Танцы на льду были представлены на Олимпиаде в 1976 году.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему фигурное катание популярно?

Сегодня фигурное катание - популярнейший вид спорта, в первую очередь, благодаря своей зрелищности и сложности. Фигурное катание по праву можно назвать искусством, деятелям которого мастерски удается представлять сложнейшие техники и исполнять красивейшие элементы. Чемпионаты мира по фигурному катанию привлекают огромные аудитории зрителей, а олимпийские чемпионы-фигуристы считаются национальными героями.