Туристические места КБР обрели зарядки для электромобилей

Зарядка электрокаров в Кабардино-Балкарии стала возможной в самых известных местах у путешественников. Их установили в Нальчике, Приэльбрусье и на других объектах.

Несколько зарядных станций для электрокаров поставили в самых популярных у туристов местах Кабардино-Балкарии. Таким образом, с января текущего года в республике появилось порядка 20 зарядок для «зеленых» машин, передал помощник главы Минпромторга КБР Алим Тохов.

«Место локации таких зарядных станций в Кабардино-Балкарии определялось в первую очередь близостью к туристическим объектам. Например, только на поляне Азау, в Приэльбрусье, у нас сразу три такие заправки. Получается, там вообще своеобразный хаб. На Верхнем Голубом озере также установили»

- Алим Тохов

Больше всего зарядных станций установили в Нальчике, преимущественно около крупных торговых центров: их там насчитывается более 10. Ими также оснащены города Прохладный и Нарткале.

«В КБР большей частью речь идет о станциях малой мощности, до 150 киловатт, где автомобиль в среднем за 15−30 минут заряжается практически до 80−90%, и это считается очень быстрой заправкой»

- Алим Тохов

Станции с большей мощностью находятся в туристических местах.

Со слов Алима Тохова, их появление стало возможным благодаря поддержке государства инициативных предпринимателей, которые получают субсидии на развитии отрасли.