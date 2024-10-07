Чечня обзавелась 8 станциями для зарядки электромобилей

В Грозном и еще четырех районах Чечни появилось 8 новых зарядных станций для электрокаров с начала 2024 года. Этим занимались специалисты из компании «Чеченэнерго».

С января 2024 года в Чечне появилось 8 зарядных станций для электрокаров. Они находятся в 5 районах республики, рассказали в компании «Чеченэнерго».

«Специалисты управляемого „Россети Северный Кавказ“ АО „Чеченэнерго“ за девять месяцев 2024 года подключили к электрическим сетям восемь зарядных станций для электромобилей. В сумме им выдано 1,2 мегаватта (МВт) мощности»

- компания «Чеченэнерго»

Заправки для «зеленых» автомобилей находятся в Грозном и его пригороде, Курчалоевском, Надтеречном и Урус-Мартановском районах.