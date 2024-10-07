Вестник Кавказа

Чечня обзавелась 8 станциями для зарядки электромобилей

Чечня обзавелась 8 станциями для зарядки электромобилей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Грозном и еще четырех районах Чечни появилось 8 новых зарядных станций для электрокаров с начала 2024 года. Этим занимались специалисты из компании «Чеченэнерго».

С января 2024 года в Чечне появилось 8 зарядных станций для электрокаров. Они находятся в 5 районах республики, рассказали в компании «Чеченэнерго».

«Специалисты управляемого „Россети Северный Кавказ“ АО „Чеченэнерго“ за девять месяцев 2024 года подключили к электрическим сетям восемь зарядных станций для электромобилей. В сумме им выдано 1,2 мегаватта (МВт) мощности»

- компания «Чеченэнерго»

Заправки для «зеленых» автомобилей находятся в Грозном и его пригороде, Курчалоевском, Надтеречном и Урус-Мартановском районах.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1045 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Ингушетия оказалась в конце рейтинга зарплат в РФ

Ингушетия оказалась в конце рейтинга зарплат в РФ

В регионах СКФО планируют запретить майнинг криптовалют до 2031 года

В регионах СКФО планируют запретить майнинг криптовалют до 2031 года

Проверка вынудила уволить 11 директоров школ в Чечне

Проверка вынудила уволить 11 директоров школ в Чечне

Utair начнет летать из Сургута в Грозный еженедельно

Utair начнет летать из Сургута в Грозный еженедельно

Хамзат Чимаев готов сразиться за пояс чемпиона

Хамзат Чимаев готов сразиться за пояс чемпиона

ЛЭП для снабжения нескольких горных районов появится в Чечне

ЛЭП для снабжения нескольких горных районов появится в Чечне

В Грозный привезли шедевры Шишкина и Крамского

В Грозный привезли шедевры Шишкина и Крамского

Чеченский спутник отправился покорять космос

Чеченский спутник отправился покорять космос

&quot;Ахмат&quot; уступил &quot;Пари НН&quot; в Грозном

"Ахмат" уступил "Пари НН" в Грозном

В Грозном построят православный храм

В Грозном построят православный храм

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы