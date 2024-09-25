Первая в России станция со слежением за Солнцем появилась в Чечне

Чечня обзавелась солнечной станцией со слежением за Солнцем. Это первая подобного типа станция в России. Она находится неподалеку от Самашек.

Первая в России солнечная электростанция со слежением за Солнцем появилась на территории Ачхой-Мартановского района Чеченской Республики, пишет пресс-служба ГК "Хевел".

Новый объект мощностью 9,2 МВт нарастит производство электроэнергии примерно на 20-25% по сравнению со способом расположения модулей.

В строительство электростанции в Чечне было вложено свыше 1 млрд рублей. Она находится возле населенного пункта Самашки на площади порядка 18 га. Это уже вторая солнечная станция в республике.