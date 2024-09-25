Вестник Кавказа

Первая в России станция со слежением за Солнцем появилась в Чечне

Первая в России станция со слежением за Солнцем появилась в Чечне
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Чечня обзавелась солнечной станцией со слежением за Солнцем. Это первая подобного типа станция в России. Она находится неподалеку от Самашек.

Первая в России солнечная электростанция со слежением за Солнцем появилась на территории Ачхой-Мартановского района Чеченской Республики, пишет пресс-служба ГК "Хевел".

Новый объект мощностью 9,2 МВт нарастит производство электроэнергии примерно на 20-25% по сравнению со способом расположения модулей.

В строительство электростанции в Чечне было вложено свыше 1 млрд рублей. Она находится возле населенного пункта Самашки на площади порядка 18 га. Это уже вторая солнечная станция в республике.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1150 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Грозный отметил 206-летие со дня основания

Грозный отметил 206-летие со дня основания

Атлет из Дагестана стал первым на горном забеге в Чечне

Атлет из Дагестана стал первым на горном забеге в Чечне

На Северном Кавказе откроют пять канатных дорог

На Северном Кавказе откроют пять канатных дорог

АЗС с самодельной цистерной в Чечне заинтересовала следователей

АЗС с самодельной цистерной в Чечне заинтересовала следователей

&quot;Ахмат&quot; разгромил &quot;Краснодар&quot; в Кубке России

"Ахмат" разгромил "Краснодар" в Кубке России

Палестинская национально-культурная автономия появилась в Чечне

Палестинская национально-культурная автономия появилась в Чечне

В туристический кластер СКФО планируют привлечь 42,5 млрд руб

В туристический кластер СКФО планируют привлечь 42,5 млрд руб

Ингушетию, Дагестан и Чечню предупредили об ураганном ветре

Ингушетию, Дагестан и Чечню предупредили об ураганном ветре

Муфтий Чечни избран председателем Координационного центра мусульман СКФО

Муфтий Чечни избран председателем Координационного центра мусульман СКФО

В Шали построят первый в Чечне корт для падел-тенниса

В Шали построят первый в Чечне корт для падел-тенниса

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы