АЗС с самодельной цистерной в Чечне заинтересовала следователей

В Чечне мужчина открыл газовую заправку с самодельной цистерной. Этим заинтересовались в СКР. Против него возбуждено уголовное дело.

Незаконная автозаправка с самодельной цистерной открылась в Чеченской Республике, заведено уголовное дело, пишет пресс-служба регионального СУ СКР.

Хозяином данного заведения стал местный житель. Безлицензионная автозаправка функционировала с января по апрель текущего года на дороге в Курчалоевском районе.

Отмечается, что на АЗС были зафиксированы нарушения требований промышленной и пожарной безопасности. Эксперты после заключения заявили, что цистерна представляла опасность.

В ведомстве добавили, что в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, которые не отвечали требованиям безопасности.