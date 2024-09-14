Вестник Кавказа

АЗС с самодельной цистерной в Чечне заинтересовала следователей

АЗС с самодельной цистерной в Чечне заинтересовала следователей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Чечне мужчина открыл газовую заправку с самодельной цистерной. Этим заинтересовались в СКР. Против него возбуждено уголовное дело.

Незаконная автозаправка с самодельной цистерной открылась в Чеченской Республике, заведено уголовное дело, пишет пресс-служба регионального СУ СКР.

Хозяином данного заведения стал местный житель. Безлицензионная автозаправка функционировала с января по апрель текущего года на дороге в Курчалоевском районе.

Отмечается, что на АЗС были зафиксированы нарушения требований промышленной и пожарной безопасности. Эксперты после заключения заявили, что цистерна представляла опасность.

В ведомстве добавили, что в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, которые не отвечали требованиям безопасности.

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