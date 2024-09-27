Вестник Кавказа

Арестован хозяин взорвавшейся под Махачкалой автозаправки

Арестован хозяин взорвавшейся под Махачкалой автозаправки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане арестовали владельца автозаправки, где произошел взрыв. Инцидент произошел 27 сентября и унес жизни 13 человек.

Под стражу заключили хозяина махачкалинской автозаправки, где 27 сентября произошел взрыв, заявила глава пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

Она отметила, что Советский районный суд арестовал владельца АЗС Марата Джанхуватова на два месяца. В СУ СКР по РД уточнили, что его заключили до 28 ноября.

Взрыв на АЗС в Махачкале

Напомним, взрыв на автозаправке прогремел 27 сентября. Жертвами стали 13 человек, еще 11 получили ранения. В республике на следующий день был объявлен траур.

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