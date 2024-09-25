Вестник Кавказа

Меликов о причинах взрыва на АЗС: без человеческого фактора не обошлось

Меликов о причинах взрыва на АЗС: без человеческого фактора не обошлось
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сергей Меликов заявил, что газопровод может стать одной из версией взрыва на АЗС. Он также рассказал о человеческом факторе.

Версия взрыва на автозаправке в Махачкале, связанная с состоянием газопровода ОАО «Даггаз», рассматривается, заявил дагестанский руководитель Сергей Меликов.

«Рассматриваются версии, связанные с состоянием газопровода, который на этой территории относится к сфере обслуживания ОАО «Даггаз»

- Сергей Меликов

Глава республики также сказал, что уже сейчас можно сказать, что не обошлось без человеческого фактора.

Напомним, взрыв на автозаправке в Махачкале произошел 27 сентября, жертвами стали 13 человек.

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