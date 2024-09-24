Полиция задержала владельца АЗС в Дагестане

Владелец АЗС в пригороде Махачкалы, где произошел взрыв, задержан. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
После взрыва на АЗС в пригороде дагестанской столице был задержан ее владелец.
«В рамках расследования уголовного дела… в связи с происшествием в Республике Дагестан, в результате которого погибли и пострадали люди, по подозрению в совершении преступления задержан фактический владелец автозаправочной станции»
– пресс-служба СК РФ
Сообщается, что уже завершился его допрос. В настоящее время решается вопрос о дальнейшей мере пресечения для него. Напомним, что в результате ЧП на заправке погибли более 10 человек.