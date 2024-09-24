Вестник Кавказа

Полиция задержала владельца АЗС в Дагестане

Полиция задержала владельца АЗС в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Владелец АЗС в пригороде Махачкалы, где произошел взрыв, задержан. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

После взрыва на АЗС в пригороде дагестанской столице был задержан ее владелец.

«В рамках расследования уголовного дела… в связи с происшествием в Республике Дагестан, в результате которого погибли и пострадали люди, по подозрению в совершении преступления задержан фактический владелец автозаправочной станции»

– пресс-служба СК РФ

Сообщается, что уже завершился его допрос. В настоящее время решается вопрос о дальнейшей мере пресечения для него. Напомним, что в результате ЧП на заправке погибли более 10 человек.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1075 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Ставрополье готово помочь Дагестану после взрыва на автозаправке

Ставрополье готово помочь Дагестану после взрыва на автозаправке

Число погибших на АЗС в Дагестане возросло до 13

Число погибших на АЗС в Дагестане возросло до 13

Взрыв на АЗС в Дагестане унес 12 жизней - Минздрав

Взрыв на АЗС в Дагестане унес 12 жизней - Минздрав

Ботлихский район обрел популярность среди туристов

Ботлихский район обрел популярность среди туристов

&quot;Год семьи&quot; отпраздновали в Хунзахе

"Год семьи" отпраздновали в Хунзахе

Регионы СКФО готовы помочь Дагестану после взрыва на заправке

Регионы СКФО готовы помочь Дагестану после взрыва на заправке

Траур по погибшим во время взрыва на АЗС объявили в Дагестане

Траур по погибшим во время взрыва на АЗС объявили в Дагестане

Дагестан усовершенствует ТЭК региона

Дагестан усовершенствует ТЭК региона

Новую смотровую башню Махачкалы посчитали опасной для посетителей

Новую смотровую башню Махачкалы посчитали опасной для посетителей

Взрыв на АЗС в Дагестане: число погибших выросло до 10

Взрыв на АЗС в Дагестане: число погибших выросло до 10

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы