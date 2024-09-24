Число погибших на АЗС в Дагестане возросло до 13

В Махачкале в результате взрыва на автозаправке погибли люди, при разборе завалов обнаруживаются новые погибшие. На данный момент МЧС сообщает о 13 жертвах взрыва на АЗС в Дагестане в пятницу. Их семьи получат выплаты.

В Дагестане продолжаются работы по разбору завалов на месте взрыва на АЗС. Число погибших увеличилось.

В МЧС в субботу сообщают о том, что обнаружено тело 13-го погибшего при взрыве. Среди погибших - двое детей. Также пострадали свыше десяти человек, в больнице остаются четверо, состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое.

Семьи погибших получат выплаты в размере 1 млн рублей. Пострадавшие при ЧП получат от 250 до 500 тыс рублей, сообщил сегодня глава республики Сергей Меликов.