Вестник Кавказа

Число погибших на АЗС в Дагестане возросло до 13

Число погибших на АЗС в Дагестане возросло до 13
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Махачкале в результате взрыва на автозаправке погибли люди, при разборе завалов обнаруживаются новые погибшие. На данный момент МЧС сообщает о 13 жертвах взрыва на АЗС в Дагестане в пятницу. Их семьи получат выплаты.

В Дагестане продолжаются работы по разбору завалов на месте взрыва на АЗС. Число погибших увеличилось.

В МЧС в субботу сообщают о том, что обнаружено тело 13-го погибшего при взрыве. Среди погибших - двое детей. Также пострадали свыше десяти человек, в больнице остаются четверо, состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое.

Семьи погибших получат выплаты в размере 1 млн рублей. Пострадавшие при ЧП получат от 250 до 500 тыс рублей, сообщил сегодня глава республики Сергей Меликов.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1170 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Взрыв на АЗС в Дагестане унес 12 жизней - Минздрав

Взрыв на АЗС в Дагестане унес 12 жизней - Минздрав

Регионы СКФО готовы помочь Дагестану после взрыва на заправке

Регионы СКФО готовы помочь Дагестану после взрыва на заправке

Траур по погибшим во время взрыва на АЗС объявили в Дагестане

Траур по погибшим во время взрыва на АЗС объявили в Дагестане

Взрыв на АЗС в Дагестане: число погибших выросло до 10

Взрыв на АЗС в Дагестане: число погибших выросло до 10

Количество жертв взрыва на заправке в Дагестане увеличилось до 7

Количество жертв взрыва на заправке в Дагестане увеличилось до 7

В Ереване тушили пожар в рейсовом автобусе

В Ереване тушили пожар в рейсовом автобусе

Взрыв на АЗС в Дагестане: здание заправки разрушено

Взрыв на АЗС в Дагестане: здание заправки разрушено

В канал в Карачаево-Черкесии сорвался минивэн

В канал в Карачаево-Черкесии сорвался минивэн

Жертвами взрыва на заправке в Дагестане стали минимум четыре человека

Жертвами взрыва на заправке в Дагестане стали минимум четыре человека

Взрыв прогремел на автозаправке в Махачкале

Взрыв прогремел на автозаправке в Махачкале

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы