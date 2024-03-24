Вестник Кавказа

Траур по погибшим во время взрыва на АЗС объявили в Дагестане

взрыв на заправке в пригороде Махачкалы
© Фото: скриншот из видео ГУ МЧС России по Дагестану
В Дагестане объявлен однодневный траур по жертвам сегодняшней трагедии. Взрыв, раздавшийся на заправке, унес жизни по меньшей мере 10 человек.

Суббота, 28 сентября, объявлена днем траура в Дагестане по жертвам взрыва, прогремевшего сегодня вечером на АЗС. Об этом сказано в сообщении, распространенном главой республики на его страницах в соцсетях.

"Принял решение объявить в Дагестане 28 сентября днем траура. Еще раз выражаю соболезнования тем, в чьи дома пришло горе. Понимаю, что нет слов, способных унять боль от потери самых родных и любимых людей. Но хочу, чтобы вы знали: мы рядом с вами и во всем поддержим"

– Сергей Меликов

Согласно указу руководителя республики, завтра на территории всего региона приспустят государственные флаги. Все развлекательные и увеселительные мероприятия и телевизионные передачи, запланированные на субботу, будут перенесены.

"Этим же указом глава региона поручил правительству принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим"

– пресс-служба администрации главы РД

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