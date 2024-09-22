Взрыв прогремел на автозаправке в Махачкале

В результате взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы пострадали люди. В настоящее время на месте взрыва полыхает пожар.

Около часа назад на автозаправке в пригороде Махачкалы раздался взрыв. Об этом рассказали в прокуратуре Дагестана.

Согласно предварительной информации, ЧП случилось на территории Карабудахкентского района около 17:30.

После взрыва на месте происшествия вспыхнул пожар. На место направили спасателей.

Отмечается, что в результате взрыва пострадали люди. Другие подробности произошедшего пока не сообщаются.