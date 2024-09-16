Пожар вспыхнул на автомойке в Ставрополе

На Ставрополье в воскресенье горела автомойка. Существовала опасность, что огонь перекинется на соседнюю АЗС.

В Ставрополе сегодня загорелась автомойка. Об этом сказано в сообщении, распространенном 22 сентября ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

В ведомстве отметили, что существовала угроза перехода огня на АЗС.

"Пожар произошел в городе Ставрополе на проспекте Кулакова, 36б. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что горит автомойка, [есть] угроза АЗС"

– пресс-служба ведомства

Согласно предварительной информации, площадь возгорания достигала 250 квадратных метров.

Позже в региональном управлении МЧС сообщили, что пожарным удалось локализовать возгорание, а затем и полностью ликвидировать.

В результате ЧП ни один человек не пострадал.