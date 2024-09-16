Вестник Кавказа

Пожар произошел на заправке в Ставропольском крае

Пожар произошел на заправке в Ставропольском крае
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На АЗС на Ставрополье накануне вечером вспыхнул пожар. В результате происшествия пострадали несколько человек.

В ночь с 21 на 22 сентября на дороге в Новоселицком районе произошел пожар на автозаправочной станции. Об этом рассказали в управлении МЧС по Ставропольскому краю.

Согласно последним данным, на АЗС загорелся бензовоз, с которого огонь со временем перекинулся на саму заправку.

Пожар был полностью потушен в районе 01:00 (мск). В результате ЧП пострадали два человека, их отвезли в больницу. Кроме того, получили повреждения квадроцикл и две машины.

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