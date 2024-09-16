Вестник Кавказа

Пожар в Ставрополе потушен, есть пострадавшая

Пожар в Ставрополе потушен, есть пострадавшая
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Возгорание в многоэтажке в Ставрополе ликвидировали сотрудники МЧС. Оказалось, что пострадала жительница дома. Ее доставили в больницу.

Пожарные смогли справиться с пожаром в одной из многоэтажек в Ставрополе. В результате происшествия пострадал один человек, рассказали в МЧС России по Ставропольскому краю.

«Пожар потушен на площади 80 квадратных метров»

- МЧС России по Ставропольскому краю

В ведомстве сообщили об одной пострадавшей. Ей стала жительница сгоревшей квартиры, она отравилась дымом. Ее немедленно доставили в больницу на карете скорой помощи.

Напомним, что пожар случился на улице Серова в ставропольской столице. Около 70 жильцов горящей многоэтажке пришлось эвакуировать.

С пламенем боролись 32 пожарных и 7 единиц техники.

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