Вестник Кавказа

В Ставрополе пылает жилая многоэтажка

В Ставрополе пылает жилая многоэтажка
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня вечером в Ставрополе вспыхнула квартира в жилом многоэтажном доме по улице Серова – дым мгновенно заволок весь подъезд, огнеборцам пришлось эвакуировать всех его жильцов.

Ставропольские пожарные борются с огнем, охватившим одну из жилых многоэтажек Ставрополя, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Ставропольскому краю.

"В 18:10 в пятницу в Ставрополе, на улице Серова, произошло возгорание квартиры на первом этаже многоквартирного жилого дома"

- МЧС России по Ставрополью

Дым практически сразу распространился по подъезду, всех его жильцов, 70 человек, пришлось эвакуировать в безопасное место. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Известно, что с огнем сейчас борются 32 огнеборца и 7 единиц техники.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1015 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Сбивший насмерть трех человек полицейский отправится в колонию в Кабардино-Балкарии

Сбивший насмерть трех человек полицейский отправится в колонию в Кабардино-Балкарии

Драка нарушила работу аэропорта в Ереване

Драка нарушила работу аэропорта в Ереване

Пожар в пригороде Пятигорска: горит сухостой

Пожар в пригороде Пятигорска: горит сухостой

Врачи пытаются спасти пострадавшего от петард ребенка в Северной Осетии

Врачи пытаются спасти пострадавшего от петард ребенка в Северной Осетии

Ранившему сослуживца срочнику избрана мера пресечения в Армении

Ранившему сослуживца срочнику избрана мера пресечения в Армении

Фура оставила без света жителей села на Ставрополье

Фура оставила без света жителей села на Ставрополье

Происшествия в Батуми: падение лифта убило мужчину

Происшествия в Батуми: падение лифта убило мужчину

Турист из Липецка погиб в Приэльбрусье

Турист из Липецка погиб в Приэльбрусье

В Баксане из-за отравления водой ввели режим повышенной готовности

В Баксане из-за отравления водой ввели режим повышенной готовности

За сутки пожарные ликвидировали почти 70 возгораний на Ставрополье

За сутки пожарные ликвидировали почти 70 возгораний на Ставрополье

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы