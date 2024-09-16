В Ставрополе пылает жилая многоэтажка

Сегодня вечером в Ставрополе вспыхнула квартира в жилом многоэтажном доме по улице Серова – дым мгновенно заволок весь подъезд, огнеборцам пришлось эвакуировать всех его жильцов.
Ставропольские пожарные борются с огнем, охватившим одну из жилых многоэтажек Ставрополя, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Ставропольскому краю.
"В 18:10 в пятницу в Ставрополе, на улице Серова, произошло возгорание квартиры на первом этаже многоквартирного жилого дома"
- МЧС России по Ставрополью
Дым практически сразу распространился по подъезду, всех его жильцов, 70 человек, пришлось эвакуировать в безопасное место. О жертвах и пострадавших не сообщается.
Известно, что с огнем сейчас борются 32 огнеборца и 7 единиц техники.