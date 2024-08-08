Пожар в Севастополе: балконы в пятиэтажке потушены

Несколько балконов пятиэтажного дома загорелись сегодня в столице Крыма. Пожарные смогли справится с огнем почти за 3 часа.

Пожарные справились с возгоранием балконов в пятиэтажном доме в Севастополе, рассказали в местном отделении МЧС.

«Пожар в доме по улице Павла Корчагина потушили севастопольские сотрудники МЧС России Его ликвидировали полностью в 15 часов 50 минут»

- МЧС России по Крыму

В результате происшествия все остались живы и здоровы. Причины возгорания еще придется выяснить.

Над ликвидацией пожара работали 23 огнеборца и 7 специальных машин. Ранее они эвакуировали жителей не только горящих квартир, но и соседних.