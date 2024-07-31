Вестник Кавказа

Природный пожар вспыхнул под Севастополем

Природный пожар вспыхнул под Севастополем
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Крыму в районе Севастополя случилось возгорание сухой растительности. Сотрудники МЧС работают на месте.

Возле села Камышлы под Севастополем зафиксирован природный пожар, на месте работают специалисты.

"Силы МЧС России, спасательной службы, лесхоза тушат горящую растительность в районе села Камышлы. Подвоз воды обеспечивают предприятия "Севавтодор" и "Водоканал"

– региональное МЧС

Огонь распространился на площадь около 9 га, следует из предварительных данных. В результате возгорания никто не пострадал.

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