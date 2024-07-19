Леса Крыма будут закрыты для посещения до конца августа

Крымские власти решили продлить ограничения на посещение лесов до 28 августа включительно. Причина – высокая вероятность возникновения лесных пожаров.

Запрет на посещение лесов Крыма продлили до конца лета, рассказали в местном отделении МЧС.

Ранее ограничения были введены минэкологии республики до 8 числа, теперь же местные жители и туристы не смогут пребывать, въезжать и проводить определенные работы вплоть до 28 августа.

"Это связано с необходимостью предупреждения угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории республики"

- МЧС России и Республике Крым

Высокий класс пожароопасности также объявлен в Дагестане. В качестве профилактики лесных возгораний на входе в лес стали устанавливать шлагбаумы, а также увеличили бригады по надзору за лесными массивами.