Вестник Кавказа

Леса Крыма будут закрыты для посещения до конца августа

Леса Крыма будут закрыты для посещения до конца августа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Крымские власти решили продлить ограничения на посещение лесов до 28 августа включительно. Причина – высокая вероятность возникновения лесных пожаров.

Запрет на посещение лесов Крыма продлили до конца лета, рассказали в местном отделении МЧС.

Ранее ограничения были введены минэкологии республики до 8 числа, теперь же местные жители и туристы не смогут пребывать, въезжать и проводить определенные работы вплоть до 28 августа.

"Это связано с необходимостью предупреждения угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории республики"

- МЧС России и Республике Крым

Высокий класс пожароопасности также объявлен в Дагестане. В качестве профилактики лесных возгораний на входе в лес стали устанавливать шлагбаумы, а также увеличили бригады по надзору за лесными массивами.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
980 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Издевавшихся над прохожим молодых людей ищут в Симферополе

Издевавшихся над прохожим молодых людей ищут в Симферополе

Бархатный сезон 2024: куда поехать отдыхать?

Бархатный сезон 2024: куда поехать отдыхать?

Крымский мост принял на 17% больше пассажиров

Крымский мост принял на 17% больше пассажиров

Крым попал в зону риска по лихорадке Западного Нила

Крым попал в зону риска по лихорадке Западного Нила

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы