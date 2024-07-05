В лесах Дагестана появились шлагбаумы для предотвращения пожаров

После того, как в РД объявили 4-5 класс опасности лесных пожаров, Дагсельхоз начал устанавливать шлагбаумы на въезде в лесничества в рамках профилактических мероприятий. Помимо этого, ведомство занимается распространением правил безопасности нахождения в лесу среди жителей республики.

В связи с жарой, не покидающей регион Северного Кавказа, Дагесельхоз продолжает активно заниматься профилактикой лесных пожаров в республике. В рамках запрета на въезд в лесничества в период пожароопасности 4-5 класса ведомство на подъездных дорогах к лесу стало устанавливать шлагбаумы. Первый из них появился на территории Цумадинского лесничества, рассказали в ведомстве.

«Мы понимаем, что ограничения могут быть неудобны для некоторых граждан, но это необходимое меры для защиты наших лесов от огня»

- глава Дагсельхоза Вагаб Абдулхамидов

Ведомство также проводит ознакомительные беседы с жителями Дагестана о важности соблюдений правил безопасности в лесничествах, особенно в период, когда возрастает пожароопасность. Оно сообщает, что их нарушители могут быть привлечены не только к административной, но и уголовной ответственности.