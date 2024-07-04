Пожарная опасность достигла 4-5 класса в Адыгее

Из-за продолжающейся жары в лесах Адыгеи установили 4-5 класс пожарной опасности. Для лесных надзорных служб республика закупила специализированную технику.

В районе адыгейских лесов установлен 4-5 класс пожарной опасности. Для обеспечения сохранности зеленых массивов специальные пожарные службы регулярно осматривают территорию. Об этом рассказали в Управлении лесами республики.

В рамках нацпроекта "Экология" Адыгея закупила более 30 единиц техники для лесного патруля, которая помогает им осуществлять надзор. Также сотрудники охраны проводят общие мероприятия по защите и обереганию адыгейских лесов.

«На сегодняшний день проведены работы по строительству лесных дорог 1,5 км, реконструкция лесных дорог 1,3 км, эксплуатация лесных дорог 24 км, устройство противопожарных минерализованных полос 9 км, устройство подъездов к источникам противопожарного водоснабжения 5 ед., благоустройство зон отдыха граждан 4 ед., установка шлагбаумов 8 ед., что составляет 100% выполнения от годового плана по государственному заданию на 2024 год»

- глава "Адыгейской лесопожарной охраны" М.М. Хуако

Ранее Управление лесами республики ограничило нахождение в лесах людей и транспорта из-за жаркой погоды и большой вероятности возникновения пожара до 26 июля.