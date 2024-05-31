Леса Ингушетии спасут от пожаров новые лесные дороги

В Ингушетии до конца нынешнего 2024 года появятся десятки километров лесных дорог, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.
"Дороги проложат на землях лесного фонда для обеспечения доступа автотранспорта к участкам, где существует риск возникновения пожара. В текущем году в Сунженском районе планируется построить более 60 км путей"
- правительство Ингушетии
Работа по прокладке дорог поручена Сунженскому лесопожарному центру, подведомственному Минприроды Ингушетии, передает "Интерфакс".
Новые дороги не только позволят оперативно реагировать на возникновение лесных пожаров местным спасателям, но и послужат своеобразными заградителями для возможного дальнейшего распространения огня: их создание - важный шаг в противопожарном обустройстве лесов. Они помогут обеспечить более оперативный доступ к потенциальным очагам возгорания, добавили в пресс-службе правительства.