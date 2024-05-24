Вестник Кавказа

Правила посещения леса ужесточили в Карачаево-Черкесии

Правила посещения леса ужесточили в Карачаево-Черкесии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В КЧР ввели ограничения для граждан, посещающих леса. В последнее время из-за жары в республике вырос уровень пожарной опасности.

В Карачаево-Черкесии в целях обеспечения пожарной безопасности ввели временные ограничения для граждан, отправляющихся в лес пешком или на транспорте. Об этом сообщает Минприроды республики.

"Ограничение действует с 30 мая по 18 июня. В этот период на территории земель лесного фонда и территориях, примыкающих к нему, запрещено разведение костров, сжигание мусора, стерни, порубочных остатков и проведение всех видов пожароопасных работ"

– пресс-служба ведомства

Там уточнили, что ограничения касаются не всех граждан.

"Ограничения не распространяются на: должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления, сотрудников спецучреждений, действующих в связи с исполнением должностных обязанностей; лиц, выполняющих работы по охране, защите и воспроизводству лесов; лиц, осуществляющих использование лесных участков"

– Минприроды КЧР

Для борьбы с лесными пожарами срок данных ограничений может быть продлен. Нарушителей запрета будут привлекать к административной ответственности.

Напомним, в этом году пожароопасный сезон в КЧР стартовал с 1 марта. На данный момент ни одного возгорания в лесном фонде республики не произошло.

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