Автоматизированная система экомониторинга появится в Карачаево-Черкесии

В КЧР в скором времени может заработать новая система экомониторинга. Она позволит отслеживать состояние водных ресурсов и атмосферы, а также фиксировать климатические показатели.

В Карачаево-Черкесии намерены установить малогабаритные станции экомониторинга, позволяющие следить за состоянием водных ресурсов, атмосферы и климатическими показателями. Об этом региональное Минприроды.

Помимо этого, рассматривается вариант создания в КЧР ведомственной информационной системы.

В ведомстве отметили, что в этой системе будут содержаться данные и материалы, которые получены во время геодезических и картографических работ.