Вестник Кавказа

Карачаево-Черкесия адаптируется к изменениям климата

Медовые водопады
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Карачаево-Черкесии решили подойти к проблеме изменения климата и адаптации к этому процессу с научной стороны – они привлекут к этому институт глобального климата и экологии, который проведет исследования и разработает паспорт экологической безопасности.

В Карачаево-Черкесии (КЧР) разработают региональный план адаптации к изменениям климата, сообщает Минприроды республики.

Для проведения научных работ министерство заключило контракт с институтом глобального климата и экологии, который проведет исследования и изучит климатические риски в республике, он же и разработает для нее паспорт климатической безопасности, передает "Интерфакс".

"Климатический паспорт предназначен для определения потенциальных рисков для секторов экономики и соцсферы, связанных с воздействием опасных природных явлений, а также для оценки возможных негативных последствий погодно-климатических воздействий"

- Минприроды КЧР

План масштабных работ природоохранное ведомство составит до 30 июня 2025 года – документ позволит не только адаптировать местное производство под возможные природные катаклизмы, но и сделать более детальный прогноз развития региона, который будет особенно актуальным для предприятий сельского хозяйства и ряда отраслей промышленности республики.

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