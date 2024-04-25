Вестник Кавказа

Дроны будут охранять леса в Карачаево-Черкесии

Беспилотник
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Беспилотники будут следить за лесами Карачаево-Черкесии. Планируется запустить семь аппаратов, шесть из которых будут куплены по проекту «Беспилотные авиасистемы».

Беспилотные летательные аппараты будут наблюдать за состоянием лесов в Карачаево-Черкесии, пишет пресс-служба регионального правительства.

Как заявили в руководстве, планируется приобрести шесть беспилотников в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».

Отмечается, что за республиканскими лесами будут следить семь аппаратов. Они будут не только охранять зоны, но и защищать их от пожаров.

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