Туристам в Карачаево-Черкесии открыта астрофизическая обсерватория

В Карачаево-Черкессии открыт научно-популярный маршрут к самому крупному в мире радиотелескопу. РАТАН-600 и другие объекты астрофизической обсерватории РАН включены в новый познавательный маршрут для туристов.

Новые научно-популярные маршруты появились в 2024 году в нескольких регионах России, среди них - Карачаево-Черкесия.

"Новые научно-популярные маршруты появились в 4 регионах России: Москве, Ленинградской области, Республике Татарстан, Карачаево-Черкесской Республике. Теперь отправиться в путешествие можно по 60 маршрутам в 19 субъектах РФ"

– вице-премьер Дмитрий Чернышенко

В рамках маршрутов туристы могут посетить значимые объекты науки.

Впервые научно-популярные открыты разработаны для КЧР. В республике можно посетить уникальные объекты Специальной астрофизической обсерватории РАН: оптический телескоп БТА - крупнейший в Евразии «большой телескоп альт-азимутальный», а также радиотелескоп РАТАН-600 - самый большой в мире. Оба объекта находятся в Зеленчукском районе.