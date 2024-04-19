В Карачаево-Черкесии построят новый аэропорт

Новая авиагавань появится в Карачаево-Черкесии. Распоряжение об этом сделала глава республики. Строительство нового аэропорта в Карачаево-Черкесии имеет стратегическое значение для развития региона

Карачаево-Черкесия – один из красивейших регионов России, обладающий потенциалом для развития туризма. В 2024 году власти этого региона приняли решение о выделении 72 миллионов рублей на подготовку территории под строительство нового аэропорта.

«Порядка 330 миллионов рублей предлагается направить на реализацию поручений главы КЧР Рашида Темрезова, данных в ходе его послания. В их числе — капремонт детсадов, оказание соцпомощи участниками СВО. <> На подготовку территории для реализации нового инвестпроекта по строительству аэропорта предусматривается 72 миллиона рублей»

– министр финансов Карачаево-Черкесии Вадим Камышан

Зачем нужен новый аэропорт?

Отметим, что строительство нового аэропорта в Карачаево-Черкесии имеет стратегическое значение для развития региона. Это позволит увеличить пассажиропоток, облегчит доступность региона для туристов и бизнесменов, способствует созданию новых рабочих мест и развитию инфраструктуры. Новый аэропорт станет важным звеном в системе транспортной доступности региона и его интеграции в мировую экономику.

Какие преимущества принесет новый аэропорт?

Строительство аэропорта привлечет инвестиции в регион, способствует развитию туризма, торговли и других отраслей экономики. Это создаст новые рабочие места и повысит благосостояние местного населения.

Новый аэропорт сделает регион более доступным для туристов, что способствует развитию индустрии гостеприимства и увеличит поток туристов. Также это упростит деловые поездки и стимулирует развитие бизнеса.