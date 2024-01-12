В бархане Сарыкум нашли самолет ВОВ 

Самолет времен ВОВ был найдет в песчаном бархане Сарыкум в Дагестане. находка была сделана местными волонтерами.

Песчаный бархан Сарыкум в Дагестане, являющийся самым большим в Европе, оказался не только местом удивительной природной красоты, но и неожиданным свидетелем исторических событий. В ходе археологических исследований на территории бархана были обнаружены фрагменты самолета времен Великой Отечественной войны.

«Две недели назад поисковиками были обнаружены останки советского самолета, разбившегося на территории бархана Сарыкум более 80 лет назад»

– председатель правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов

Отметим, что Сарыкум издавна привлекал к себе внимание ученых и путешественников своей загадочной атмосферой и уникальной флорой и фауной. Однако обнаружение фрагментов самолета на его территории добавляет новые загадки и тайны к этому месту.

Обнаружение фрагментов самолета на песчаном бархане Сарыкум не только расширяет наши знания об истории Великой Отечественной войны, но и напоминает нам о важности сохранения исторического наследия для будущих поколений. Эта находка стала своеобразным памятником тем, кто отдал свои жизни за свободу и независимость нашей страны