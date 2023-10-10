Меликов наградил столетнего ветерана Великой Отечественной войны

Глава Дагестана Сергей Меликов сегодня в день столетнего юбилея навестил ветерана Великой Отечественной войны Ибрагим-Пашу Садыкова и наградил его орденом за заслуги перед Дагестаном.

Глава Дагестана Сергей Меликов сегодня побывал в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Ибрагим-Паши Садыкова и в день 100-летнего юбилея наградил его высшей государственной наградой Дагестана – орденом "За заслуги перед Республикой Дагестан", сообщили в пресс-службе главы региона.

"Сергей Меликов поздравил со 100-летием ветерана Великой Отечественной войны Ибрагим-Пашу Садыкова и передал ему орден "За заслуги перед Республикой Дагестан"

- пресс-служба главы Дагестана

В октябре 1941 года Ибрагим-Паше Садыкову было всего 18, когда он был призван на службу. Его направили в Армавирское военное училище, а оттуда - в Сталинград, где в 15 км от города он три месяца держал оборону на разъезде.

Ветеран освобождал Керчь, Киев, Харьков, оборонял Ростов, участвовал в Сталинградской битве и битве на Курской дуге.

После войны он более сорока лет проработал в геолого-разведывательном управлении Махачкалы на должности бурильщика 1 разряда, его работа всегда была связана с родным Рутульским районом региона, сообщает официальный Telegram-канал главы Дагестана.