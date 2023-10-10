Глава Ингушетии поздравил последнего ветерана ВОВ

Опубликовано: 20:23, 10 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: telegram-канал главы Ингушетии

В Ингушетии поздравили последнего ветерана ВОВ с днем рождения. Глава республики навестил Магомеда Медарова и пожелал ему крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Руководитель Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов навестил 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны Магомеда Медарова. Глава региона поздравил его с днем рождения.

"Сегодня исполняется 99 лет очень важному человеку нашей республики – ветерану Великой Отечественной войны Магомеду Медарову. Он не только очевидец, но и участник исторического события, спасшего мир от фашизма"

- Махмуд Али-Калиматов

Он отметил, что на долю Медарова выпали тяжкие испытания военного времени, в которых и другие тысячи земляков проявили мужество, стойкость и любовь к Родине.

Калиматов поздравил ветерана ВОВ с днем рождения и пожелал ему крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Стоит добавить, что Медаров с прошлого года остался единственным ветераном ВОВ в Ингушетии. Он служил пехотинцем, затем был одним из организаторов партизанского движения в Беларуси.

За проявленный героизм Медаров был награжден орденом Отечественной войны и медалью "За отвагу".