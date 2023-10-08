В горах Ингушетии продолжают находить тайные башни

Опубликовано: 8:00, 8 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Древняя Ингушетия продолжает раскрывать тайны историкам и археологам. За минувшие три месяца специалисты обнаружили в горных районах республики около трех десятков ранее неизвестных построек.

Давно забытые склепы, башни и мельницы продолжают находить историки и археологи в горах Ингушетии. Так, только за три месяца специалисты Джейрахско-Ассинского природного музея-заповедника обнаружили около трех десятков объектов, представляющих культурную и историческую ценность.

«Это не только башни, но также склепы, а еще 8 мельниц, кузница и еще много разных уникальных объектов. Сколько еще таят горы Ингушетии в себе неизведанного, наши находки позволяют нам лучше понять историю, быт наших предков, то, как они жили, развивались»

– и. о. директора заповедника Ахмедхан Сампиев

Далее он пояснил, что зачастую объекты разрушены настолько, что зачастую их принимали за кучу камней.

В настоящее время идет обработка находок: их замеряют, фотографируют и нумеруют для внесения в соответствующий перечень.

Инжект: Древнюю овальную мельницу нашли в Ингушетии