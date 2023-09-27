Древнюю овальную мельницу нашли в Ингушетии

Опубликовано: 18:06, 27 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт Джейрахско-Ассинского музея-заповедника

Ингушские исследователи обнаружили в Джейрахском районе полуразрушенную, но достаточно хорошо сохранившуюся водяную мельницу. Это уже второй такой памятник, найденный на этой территории.

Удивительная находка была сделана специалистами Джейрахско-Ассинского музея-заповедника в Ингушетии.

Несколько дней назад, совершая обход, его сотрудники заметили в лесу водяную мельницу.

"Древнее сооружение сохранилось на всю высоту, имеет овальную форму, протяженность западно-восточной стороны – 3,20 м, северо-южной стены – 2,40 м, крыша выложена из крупных плоских камней"

– заповедник

Ученые нашли также два каменных жернова, которые должна была приводить в движение вода реки Кяхк-хи. Кроме входного проема, на одной из стен было оставлено небольшое окошко, которое могло служить для вентиляции.

Сама мельница, по словам, исследователей, была выстроена аккуратно, камни скреплены известковым раствором.

Два месяца назад на этой же самой речке была найдена похожая мельница, также с двумя жерновами.

Оба объекта ожидает историко-культурная экспертиза. Затем они будут включены в список объектов культурного наследия Ингушетии.