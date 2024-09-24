Вестник Кавказа

Взрыв на АЗС в Дагестане: число погибших выросло до 10

взрыв на заправке в пригороде Махачкалы
© Фото: скриншот из видео ГУ МЧС России по Дагестану
Жертвами сегодняшнего взрыва под Махачкалой стали 10 человек. Примерно такое же количество граждан получили ранения.

Взрыв, раздавшийся в пятницу вечером на АЗС в Дагестане, унес жизни 10 человек. Об этом сказано в Telegram-канале регионального управления МЧС.

"По уточненной информации, пострадали 21 человек, из них 10 погибли, в том числе 2 детей"

– пресс-служба управления

Глава Дагестана рассказал, что всех пострадавших отвезли в больницы, где им оказывают помощь медики.

"Все раненые доставлены в медучреждения Махачкалы. Им оказывается вся необходимая помощь, состояние расценивается как средней степени тяжести. Все нужные медикаменты и запасы крови имеются"

– Сергей Меликов

Известно также, что пожарные справились с открытым горением на заправке.

Взрыв на АЗС

Взрыв на заправке, расположенной в пригороде Махачкалы, прогремел сегодня примерно в 17:30. После этого на АЗС начался пожар, площадь которого в какой-то момент достигала 500 кв метров. По факту случившегося заведено уголовное дело.

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