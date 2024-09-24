Взрыв на АЗС в Дагестане: здание заправки разрушено

На месте взрыва на заправке в Дагестане вспыхнул пожар. Площадь возгорания достигла 500 кв метров.

Здание заправки под Махачкалой, где почти два часа назад прогремел взрыв, разрушено. Об этом сказано в Telegram-канале МЧС Дагестана.

По информации ведомства, в настоящее время горят техстанция и столовая. Площадь пожара достигла 500 кв метров.

Кроме того, в МЧС отметили, что в результате происшествия получили повреждения две легковые машины и фура.

Количество погибших возросло до 5 человек. Известно также о 3-4 пострадавших, всех их доставили в больницу.