Вестник Кавказа

Жертвами взрыва на заправке в Дагестане стали минимум четыре человека

Жертвами взрыва на заправке в Дагестане стали минимум четыре человека
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Трое взрослых и один ребенок погибли во время взрыва на заправке под Махачкалой. После взрыва там начался пожар.

В результате взрыва, раздавшегося чуть больше часа назад на заправке в Дагестане, погибли по меньшей мере четыре человека. Об этом рассказали в центре медицины катастроф республики.

Взрыв унес жизни трех взрослых и одного ребенка. На место трагедии уже выехал глава региона.

"Оперативно дал поручения всем ведомствам по оказанию помощи. В первую очередь – медицинской. Каждого, кто стал жертвой трагедии, мы обязательно поддержим"

– Сергей Меликов

Что произошло?

Около 17:30 на АЗС под Махачкалой прогремел взрыв. На месте ЧП вспыхнул пожар, туда выехали пожарные и кареты скорой помощи.

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